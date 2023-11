Uczniowie szkół fryzjerskich wzięli udział w konkursie Srebrny Lok

W tym roku w konkursie zmierzyło się 23 uczestników ze szkół z województwa zachodniopomorskiego, którzy musieli przygotować po dwie fryzury. W pierwszej części uczestnicy konkursu musieli stworzyć fryzury na temat: "Fryzura ślubna inspirowana trendami zaczerpniętymi z okresu starożytnej Grecji i Rzymu", a w drugiej części temat był następujący: "Fryzura awangardowa inspirowana orientalnym wschodem. Motyw przewodni - Bollywood".

Modelki, którymi są najczęściej mamy albo koleżanki uczestników konkursu, zaprezentowały nie tylko oryginalne fryzury, ale też ciekawe stroje odpowiednio dobrane do tematów. Jurorzy oceniali zarówno same fryzury, jak i ogólne wrażenie.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Kamila Wasikowska, drugie - Olaf Kawa, trzecie - Weronika Chołuj, a nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika otrzymała Kalina Senko. Całe podium to uczniowie Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.

- W tym roku podaliśmy rękę antykowi i trendom bollywoodzkim - mówi Elżbieta Paprocka, dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie. - Bardzo się cieszę, że mamy tylu chętnych, chociaż mam pewne zastrzeżenia do poziomu zrozumienia pierwszego tematu. Najważniejsze jest to, że każda uczennica usiadła, wymyśliła stylizację, musiała poćwiczyć. Po takim konkursie uczennice są zadowolone z tego, że zdecydowały się powalczyć ze stresem i z czasem, bo tutaj się uczą pracy na czas, co jest później ważne w pracy zawodowej. Jest też sprawdzian przed egzaminem zawodowym.