Tunel Janusza Żmurkiewicza? Trwa dyskusja, jak ma nazywać się tunel pod Świną

Otwarty niedawno tunel pod Świną oficjalnej nazwy nie ma. Pierwszą inicjatywą w tej sprawie było zebranie podpisów przez mieszkańców wpieranych przez posłów PO pod propozycją nadania przeprawie imienia Unii Europejskiej.

- Została zebrana odpowiednia ilość podpisów i zgodnie z prawem, na najbliższej sesji radni będą głosować ten wniosek. Jeśli będą za, temat zostanie zamknięty i tunel będzie miał swoją nazwę. Jeśli zostanie odrzucony, ja wtedy złożę własną propozycję - zapowiada Janusz Żmurkiewicz.

Trzeba dodać, że nie jest to jedyna inicjatywa. - Pojawił się wniosek o nadanie tunelowi imienia Stanisława Możejki (były prezydent Świnoujścia i założyciel społecznego komitetu budowy tunelu - red.), ale jest też inna propozycja i już są pod nią zbierane podpisy. To pomysł, aby nazwać tunel po prostu: Tunel pod Świną - mówi Joanna Agatowska, radna Lewicy, która zaangażowała się w zbieranie podpisów pod taką właśnie nazwą. Jak mówi, pomysł pojawił się, kiedy w mediach społecznościowych zapytała mieszkańców, co sądzą o nazywaniu przeprawy Tunelem Unii Europejskiej. - Okazało się, że wiele osób chce neutralnej nazwy, a Tunel pod Świną taką jest - uważa radna.