Tramwaj lini 11 od stycznia wraca na Ludową. Będą kursy przez cały dzień OPRAC.: Marek Jaszczyński

Powrót linii 11 na stałą trasę to kolejny efekt planu naprawczego w komunikacji miejskiej. Zdjęcie archiwalne Andrzej Szkocki

To dobra wiadomość dla pasażerów. Od 2 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych. Tramwaje linii 11 wracają do pełnej trasy od Ludowej do Pomorzan.