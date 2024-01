Torowa rewolucja. Ważny fragment ulicy Owocowej gotowy do asfaltowania. Problemem aktualna pogoda

O termin otwarcia przejazdu przez rondo pytali internauci w grupie "Piotr Krzystek na mieście". Nie będzie to jednak proste z uwagi na panującą aurę.

Prace przy dworcu to jeden z elementów przebudowy ulicy Kolumba, alei Powstańców Wielkopolskich i pętli Pomorzany. Na finał prac poczekamy.

- Termin połowy 2025 roku wynika z prostej matematyki. Na przebudowę al. Powstańców Wlkp. potrzeba co najmniej roku (wynika to, chociażby z etapowania robót tak, żeby nie zamknąć naraz całej ulicy) a ulicę Kolumba planujemy oddać do ruchu tramwajowego pod koniec trzeciego kwartału 2024 roku. Część prac będzie się zazębiała na obu ulicach, ale będą one tak skoordynowane, żeby zawsze była możliwość obsługi mieszkańców zamieszkujących ten rejon miasta - wyjaśnia Marcin Wiśniewski, wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Infrastruktury Tramwajowej ZUE SA.