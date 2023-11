To już 52 dostawa gazu LNG do świnoujskiego portu w tym roku

Skroplony gaz przypłynął do Świnoujścia na statku Asklipios. Ta jednostka pływa pod banderą Malty. Metanowiec maltański ma 299 metrów długości i 46 metrów szerokości. Statek ma dwa lata. Po regazyfikacji (regazyfikacja, to proces przemysłowy, podczas którego skroplony gaz ziemny (LNG) jest ponownie zamieniany z postaci ciekłej w gazową. Proces ten następuje poprzez ogrzewanie skroplonego gazu) statek przywiózł w swoich zbiornikach około 100 mln m3 gazu.

Ładunek został wysłany z wielkiego amerykańskiego centrum LNG Port Arthur. Z tego portu jednostka w rejs do Polski wyruszyła 18 października.

Terminal LNG rozpoczął pracę w 2016 roku. W tej chwili jego zdolność regazyfikacyjna wynosi 6,2 mld normalnych metrów sześc. rocznie. Po rozbudowie przepustowość gazoportu będzie wynosić ponad 8 mld m sześciennych gazu rocznie. Rozbudowa ta polega na budowie nowego zbiornika LNG o pojemności ok. 180 tys. m3 brutto wraz z towarzyszącymi instalacjami i urządzeniami i połączeniem technologicznym z istniejącą infrastrukturą. Spółka podpisała 24 czerwca 2020 r. umowę z konsorcjum firm PORR S.A. i TGE Gas Engineering GmbH na wykonanie prac. Termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 roku. Jest to gwarancja bezpieczeństwa i niezależności energetycznej naszego kraju. To będzie tzw. II etap Programu Rozbudowy Terminalu LNG. W ramach drugiego etapu przewidziana jest także budowa nowego nabrzeża statkowego do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG wraz z dedykowaną estakadą przesyłową.