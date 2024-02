Testowanie szczecińskiego aquaparku. Wiele osób czeka na ten moment z niecierpliwością

- Tak, by każdy mógł sprawdzić interesujące go elementy - dodaje prezes Stępień.

- Informacje dotyczące testów pojawią się na naszej stronie, w mediach społecznościowych oraz zostaną rozesłane do mediów. Szczegóły przekażemy wkrótce - wyjaśnia Piotr Zieliński z Fabryki Wody.

Jednorazowo na obiekcie (łącznie część rozrywkowa i edukacyjna) będzie mogło przebywać 2300 osób. Władze spółki liczą, że codziennie miejsce odwiedzi ok. 3 tys. mieszkańców. To pozwoliłoby na samofinansowanie się przedsięwzięcia, które rocznie ma pochłaniać ok. 90 mln zł kosztów. Do obsługi Fabryki Wody potrzeba ok. 300 osób (ratowników, pracowników kas, obsługi klienta, gastronomii, osób sprzątających).

- Nie mamy problemów ze skompletowaniem załogi. Wręcz przeciwnie, nasze oferty ciszą się bardzo dużym zainteresowaniem - dodaje prezes Stępień.

Fabryka Wody przy ulicy Sczanieckiej w Szczecinie składa się z dwóch wielkich budynków. W pierwszym jest aquapark, w tym baseny, zjeżdżanie, sauny, szatnie, strefy gastronomiczne itp. Drugi to edukatorium, czyli strefa nauki i doświadczeń z wodą. Wokół budynków jest strefa zewnętrznych basenów, z których jeden będzie zimą służył za lodowisko.