Templariada 2023 w Płoni, czyli jak żyło się w średniowieczu

Templariada 2023 odbywa terenie przyszłego Parku Historycznego Komandoria Szczecin-Płonia przy ulicy Aksamitnej w Szczecinie. Potrwa do niedzieli. To wyjątkowe wydarzenie, bo ok. 200 rekonstruktorów bardzo wiernie odtwarza średniowieczne życie, zwyczaje, zasady walk. Przygotowano aż 15 warsztatów rzemiosła, w tym ciesielstwa, kowalstwa, garncarstwa, muzyki, a także gier i zabaw terenowych dla młodzieży. Jest też średniowieczna muzyka na żywo i posiłki z czasów epoki.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się stanowisko kowala, który na miejscu wykuwa noże i biżuterię.

- Kowalstwo chyba chodziło za mną od zawsze. Teraz to mój sposób na życie. I mojej żony też - mówił kowal ze Stargardu

Głównym punktem programu są turnieje rycerskie, trwające nieprzerwanie przez ponad 6 godzin. Na arenie zaprezentują się rycerze zakonu templariuszy, świeccy rycerze z Polski oraz odtwórcy mongolskich wojowników pod wodzą Czyngis-chana.