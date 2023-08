Teatr nie wytrzymał nawałnicy. Za zniszczenia zapłaci wykonawca. Radni PiS nie odpuszczają

- W wyniku ponadnormatywnych opadów deszczu w dniu 29 lipca doszło do zalania najniższego piętra nowego budynku teatru – czytamy piśmie urzędu marszałkowskiego do radnego Cezarego Urbana. – W wyniku nawalnego deszczu usterce uległa przepompownia wody deszczowej, której zadaniem było odpompowanie wody z przepływu liniowego zlokalizowanego wzdłuż szklanej fasady od ul. Kapitańskiej, to tą droga woda wdarła się do budynku. Po deszczach usterkę natychmiast naprawił w ramach gwarancji generalny wykonawca.