Takie rzeczy to tylko w Szczecinie. Prąd z odpadów zasili autobusy elektryczne

- EcoGenerator chroni środowisko, ponieważ unieszkodliwia odpady, które zalegałyby na składowiskach odpadów - wyjaśnia Anna Folkman z Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

Dzięki energii elektrycznej wyprodukowanej przez ZUO, czyli EcoGenerator świecą już m.in. latarnie uliczne i sygnalizacje świetlne w całym mieście (umowa z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego), działa też Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. Podobnie będzie i w przyszłym roku, a do tych jednostek dołączą jeszcze miejskie tramwaje i autobusy. Umowa z tymi ostatnimi została podpisana na początku listopada.

Odpady z terenu Gminy Miasto Szczecin, a także ich odbiór na podstawie porozumień zawartych między Gminą i innymi gminami, związkami celowymi gmin, to strumień ok. 70 proc. odpadów, które termicznie unieszkodliwia zakład. Pozostałe 30 proc. odpadów to tzw. odpady pozyskane komercyjnie pochodzące od różnych dostawców. Odpady, które trafiają do EcoGeneratora pochodzą tylko i wyłącznie z terytorium Polski.