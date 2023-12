Sztuczna inteligencja zwolni informatyków. Stworzyli narzędzie, które pozbawia ich pracy

Działa na nich choćby przykład firmy TomTom. To producent systemów nawigacyjnych, który zwolnił w ubiegłym roku 167 osób, a teraz zapowiedział kolejne zwolnienia grupowe.

- Pracodawcy, którzy do tej pory mieli spory kłopot z pracownikami IT, twierdzą, że sytuacja jest inna - mówi Katarzyna Opiekulska, ekspert rynku pracy, szefowa LSJ HR Group, firmy rekrutacyjno-szkoleniowej ze Szczecina. - Już nie ma tak dużej rotacji, a ci, którzy są już zatrudnieni, „cztery razy się zastanowią, czy warto zmienić pracę”.

Powody redukcji? Przede wszystkim to efekt pandemii, jak argumentowało szefostwo. Wiele z zamówionych i realizowanych projektów rozpoczęto jeszcze przed covidem. W trakcie pandemii nie podpisywano nowych kontaktów, a w efekcie zaczęło ostatnio brakować nowych zleceń i klientów.

Mimo że nastroje są jeszcze dalekie od paniki, to przeświadczenie o czekającej na każdego posadzie za kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie osłabło.

- Teraz wejść do branży IT bez doświadczenia jest znacznie trudniej niż jeszcze dwa lata temu. Pracodawcy stawiają na osoby sprawdzone w boju, bo wdrożenie i przeszkolenie pracownika to koszt zarówno finansowy, jak i czasowy. Tu rządzi bezwzględna kalkulacja - słyszymy od jednego z koszalińskich programistów.

- To między innymi efekt wdrażania w skali globalnej projektu sztucznej inteligencji (AI) - twierdzą fachowcy i wskazują na paradoks: branża stworzyła narzędzia, które eliminują z niej… ludzi.