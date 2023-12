Szczecinianie uczcili Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego [ZDJĘCIA]

O Powstaniu Wielkopolskim

„Przyjechał Paderewski i wybuchło powstanie wielkopolskie” – w tym zwrocie w zasadzie zawiera się praktycznie wszystko, co dziś bardzo wielu Polaków, niestety również i tych mieszkających Wielkopolsce, wie (o ile w ogóle) o powstaniu 27 grudnia 1918 roku. Narodowej walce, która po wielu miesiącach krwawych bitew zakończyła się przyłączeniem Wielkopolski i części Pomorza do odradzającej się Rzeczypospolitej. Gdzieś w mroku niepamięci znikają wzruszające i bohaterskie opowieści o krwawych powstańczych walkach o Wolsztyn, Rawicz, Chodzież, potyczki o Zbąszyń i Zbąszynek, mało kto dziś pamięta o batalii 29 stycznia 1919 r o wieś Torzeniec k. Ostrzeszowa, z której po wielogodzinnej bitwie Powstańcy wyparli niemiecki oddział, tak jak i o krwawej niemieckiej zemście (dwadzieścia lat później – 1 i 2 września 1939 r. Niemcy po zajęciu wsi rozstrzelali w niej lub spalili żywcem 34 Polaków, w tym 16 Powstańców Wielkopolskich). Albo, chociażby bitwie o Szubin w styczniu 1919, po której Niemcy zakatowali kolbami karabinów wziętego do niewoli, rannego przywódcę powstańczego oddziału podporucznika Władysława Wiewiórowskiego. O sukcesie powstania stanowiły nie tylko militarne potyczki, ale także ciężka, wielomiesięczna praca nad zbudowaniem mechanizmów kulturowych, społecznych i gospodarczych, wspierania elementarnych wartości i postaw patriotycznych.