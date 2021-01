Szczecin: inwestycje w wodociągach. Na ten cel przeznaczone jest aż ćwierć miliarda złotych!

Ćwierć miliarda złotych - taka kwota wpisana została do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024.

Dokument stanie na wtorkowej sesji rady miasta.

Jeśli radni go przyjmą, droga do inwestycji stanie otworem. Plan obejmuje szereg inwestycji rozbudowujących sieci i obiekty służące do uzdatniania i przesyłu wody. Wśród nich największe zadania to dokończenie modernizacji największej szczecińskiej magistrali wodociągowej

tzw. „miedwianki”,

Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” oraz

wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu.

Koszty realizacji wszystkich wodnych zamierzeń w latach 2021-2024 wyniosą ok. 125,7 mln złotych.

- Realizacja zadań zapisanych w dokumencie zapewnić ma mieszkańcom Szczecina nieprzerwaną dostawę czystej i bezpiecznej wody do picia oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Zaplanowane miastotwórcze przedsięwzięcia uzupełniają aktualnie realizowane oraz nadchodzące inwestycje miejskie, są spójne z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 i doskonale korespondują z proekologiczną ideą rozwoju metropolii. Plan został przygotowany w oparciu o możliwości techniczne oraz finansowe największej miejskiej spółki, a kolejne inwestycje wykorzystujące najnowsze technologie produkcji wody i oczyszczania ścieków posłużą zachowaniu bioróżnorodności Szczecina. Pozwolą w najmniej uciążliwy sposób korzystać ze środowiska naturalnego i jednocześnie osiągnąć strategiczne cele rozwoju przedsiębiorstwa - wylicza Tomasz Makowski ze ZwiK.