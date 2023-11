Stuletnia willa na Pogodnie zostanie odnowiona. Wiemy, co w niej powstanie [ZDJĘCIA]

- Od wykonawcy dokumentacji otrzymamy kompletną dokumentację architektoniczno-budowlaną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę na remont starej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie – tłumaczy Michał Bulsa.

Po remoncie zabytkowy obiekt przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie będzie posiadać funkcję Domu Lekarza Seniora z przestrzenią edukacyjną, szkoleniową i konferencyjną. Przebudowane i zagospodarowane będą zarówno piwnice jak i poddasze.

- Będzie to jeden z pierwszych w Polsce ośrodków, który będzie pełnić funkcję domu lekarza seniora będąc jednocześnie przestrzenią wykorzystywaną przez młodych lekarzy. Chcemy, by była to inwestycja łącząca nasze najlepsze tradycje oraz nowoczesność – dodaje prezes Michał Bulsa.