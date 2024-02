Strefę Parkowania na starówce zlikwidowano, a kierowcy czekają na odzyskanie pieniędzy

- Z treści zaskarżonej uchwały nie wynika z jakiego powodu rada miasta ustaliła ceny i opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej albowiem nie wskazała ani w tej, ani też w innej uchwale, że obszar Strefy Zamieszkania Stare Miasto stał się obiektem czy urządzeniem użyteczności publicznej. Nie jest wystarczające, zdaniem Sądu, nadanie statusu obiektu użyteczności publicznej strefie tylko poprzez wyznaczenie obszaru, który obejmuje (de facto są to ulice, które utraciły status dróg gminnych i zostały wyłączone z użytkowania) oraz przyjęcie regulaminu, który oprócz wyznaczenia zasięgu obowiązywania strefy odnosi się wyłącznie do zasad parkowania w niej pojazdów oraz pobierania związanych z tym opłat bez równoczesnego określenia z jakiego powodu obszar ten status taki otrzymał - napisali sędziowie.

Miasto nie zgodziło się z decyzją i skierowało kasację do NSA. W międzyczasie zlikwidowało SZSM zastępując ją innymi płatnymi postojami (Strefą Płatnego Parkowania i Płatnym Parkingiem Niestrzeżonym). Przez cały czas opłaty za parkowanie (i kary za brak biletu) były pobierane. Kwota może wynieść nawet ok. 10 mln zł. Gdyby niekorzystny wyrok dla miasta się utrzymał, kierowcy mieliby prawo do zwrotu pieniędzy za bilety i opłaty dodatkowe.