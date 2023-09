Streatujemy, czyli sprawdzian szczecińskiego gastro na Instagramie

Na co dzień nie są związani z branżą gastronomiczną. Działalność w social mediach nie jest ich źródłem dochodu więc mogą sobie pozwolić na recenzje bez konwenansów.

– Bywa, że rozpoznani w lokalu influencerzy dostają np. staranniej przygotowane danie. Chcieliśmy tego uniknąć. Wiadomo, że tworzenie treści w intrenecie bez pokazywania twarzy jest trudniejsze. Być może, jak zbierzemy większą grupę odbiorców, to będziemy myśleć o „ujawnieniu”, ale póki co tak jest dobrze – mówią.

A chodzą nie tylko do nowo otwartych lokali. Zaglądają tam, gdzie zmienia się menu, a także do miejsc trochę już zapomnianych. Robią też „Szczecin Battle”, czyli wybory najlepszej kulinarnej propozycji w danej kategorii. Na pierwszy ogień poszły croissanty (jeżeli chcecie się dowiedzieć, które okazały się najlepsze zajrzycie na ich profile). Śmieją się, że wspólnym jedzeniem wyrażają swoje wzajemne przyjacielskie przywiązanie. A realizacje zdjęciowo-filmowe są pasją części ich ekipy.

– Ale ten profesjonalny fotograficzny sprzęt to także nasze przekleństwo. Zanim wszystko obfotografujemy i nagramy, jemy zimne. Jedno z nas kręci wideo, jedno robi zdjęcia, a jedno pospiesza resztę, bo chce już jeść.

Gdy zamawiają pozycje z menu proszą, by wszystko podać razem. Dopiero, gdy dania są już na stole rozstawiają sprzęt. Mówią, że dwie minuty poświęcone na uchwycenie tego, co na talerzu to bardzo dobry wynik.