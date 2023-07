Straż miejska w Szczecinie szuka pracowników. Wiemy ile można zarobić na początek

Straż miejska chce zatrudnić pięciu nowych strażników. Do zadań będzie należała ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych – to główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku aplikanta.

- Oferujemy pracę patrolową w terenie, w systemie trzyzmianowym. Mile widziane osoby otwarte, kreatywne i komunikatywne. Szukamy ludzi z pasją społecznikowską, którym niestraszne są wyzwania. Odporność na niewybredne zaczepki , opanowanie i stoicki spokój to pożądane cechy przyszłego funkcjonariusza Straży Miejskiej. Wymagamy umiejętności podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętności pracy w grupie oraz odporności na stres . - wyjaśnia Joanna Wojtach ze straży miejskiej w Szczecinie.

Aplikantem straży miejskiej może zostać osoba, która ma obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, sprawność fizyczną i psychiczną predysponująca do pracy w służbach. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, nienaganną opinię, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, musi mieć również uregulowany stosunek do służby wojskowej.