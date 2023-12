Sprawca śmiertelnego wypadku w Międzyzdrojach w rękach policji. Dziś ma usłyszeć zarzuty

Jak poinformował "Głos" Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, zatrzymany kierowca w poniedziałek usłyszy zarzuty.

- Dzisiaj odbyły się oględziny miejsca zdarzenia. W dniu jutrzejszym podejrzany zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu, gdzie usłyszy zarzut. Trwają prace i analizy co do kwalifikacji prawnej i kształtu zarzutu. Jeżeli tylko będzie sporządzony i gotowy zarzut, wtedy będzie mogło nastąpić doprowadzenie do prokuratury osoby podejrzanej - mówi prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.