Spór o uchwałę dotycząca migracji. Rafał Niburski: nielegalna imigracja to problem niemiecki

Uchwałę przyjęto większością głosów. Za było 15 radnych Koalicji Obywatelskiej, PSL-Nowa Lewica i Koalicji Samorządowej. Sprawa oburzyła radnych PiS, którzy głosowali przeciwko (przeciw była też radna niezrzeszona Małgorzata Jacyna-Witt). Twierdzą, że przyjmowanie uchwał na tematy emigracji i azylu to nie kompetencja władz samorządowych, a podobne stanowiska są na rękę Niemcom, którzy - według nich - ponoszą winę na problem nielegalnej migracji w Europie.

- Ta rezolucja zawiera stwierdzenia, które nas niepokoją. Jest mowa o wspólnej polityce migracyjnej, wezwanie Unii Europejskiej do stworzenia wspólnej polityki migracyjnej. W naszym przekonaniu jest to furtka, aby popierać napływ emigrantów nielegalnych z Bliskiego Wschodu, którzy są na granicy polsko-białoruskiej, by byli wpuszczani do Polski, na teren Unii Europejskiej. To jest stanowisko z którego cieszą się niemieckie regiony, bo wiemy, że nielegalna imigracja to problem niemiecki. To Niemcy, którzy otworzyli się na nielegalnych emigrantów w 2015 r. próbują ich teraz przerzucić do innych krajów Europy pod groźbą kar finansowych. My się na to nie zgadzamy, podobnie jak większość Polaków - mówił w piątek radny Rafał Niburski, szef klub radnych PiS w sejmiku.