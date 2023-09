Ślubowanie nowych policjantów w szczecińskiej komendzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Od tej chwili staliście się pełnoprawnymi funkcjonariuszami policji - mówi nadinsp. Tomasz Trawiński, komendant wojewódzki Policji w Szczecinie. - Gdy 32 lata temu wypowiadałem słowa roty ślubowania, z tamtej uroczystości zapamiętałem stres, czy wszystko dobrze pójdzie, ale też i dumę, że zostałem policjantem. Myślałem wtedy również o tym, czy podołam, czy wybrałem właściwą ścieżkę zawodową i co mnie czeka. Zapewne wielu z was ma dzisiaj te same dylematy.