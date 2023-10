Panorama starego Szczecina z wyjątkowego miejsca. To mogli zobaczyć dawni mieszkańcy miasta [ZDJĘCIA]

Zobacz unikatowe zdjęcia

Jeszcze w trakcie budowy gmachu podjęto decyzję o jego – niewielkiej – rozbudowie. Dzięki donacji Carla W. Fromholza możliwe stało się wzniesienie części środkowego skrzydła, mieszczącej salę wystaw czasowych, o którą dopominał się dyrektor muzeum, Walter Riezler. Pierwsza wystawa w nowym wnętrzu została otwarta już pod koniec 1913 roku.

21 sierpnia 1945 r. do gmachu weszli pracownicy utworzonego 1 sierpnia 1945 polskiego już Muzeum Miejskiego, zastając kompletny chaos i zniszczenia wnętrz. Większość zachowanych zbiorów ewakuowano do siedziby Muzeum Miejskiego przy Staromłyńskiej 27 bądź wywieziono do Warszawy (jak kolekcję waz i rekonstrukcji antycznych posągów greckich), zaś prowizorycznie zabezpieczony gmach w październiku 1946 r. przekazano Muzeum Morskiemu, podlegającemu Państwowemu Instytutowi Bałtyckiemu.

Po wyremontowaniu budynek otwarto dla zwiedzających dopiero w 1948 r. jednak wystawy obejmowały tylko część gmachu. toteż już w następnym roku postanowiono umieścić na najwyższej kondygnacji budynku filialną scenę Teatru Polskiego, która dała początek działającemu w tym samym miejscu do dziś Teatrowi Współczesnemu.