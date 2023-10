Silver Office: wyjątkowa przestrzeń do prowadzenia firmy red

Silver Office to zlokalizowany w centrum Szczecina multifunkcyjny budynek biurowo-usługowy oferujący wynajem lokali o zróżnicowanych powierzchniach i przeznaczeniu – od biur, przez lokale usługowe, po magazyny. - To najlepsze miejsce do realizacji pomysłu na własną firmę – zachęca firma walcząca o tytuł Nasze Dobre z Pomorza.