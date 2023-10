Setki, a nawet tysiące odwiedzających Targi Pracy w Netto Arenie [ZDJĘCIA]

Do stoiska, gdzie pracowników rekrutuje fabryka Tesli spod Berlina, kolejka zainteresowanych pracą wije się kilkukrotnie.

- Nie spodziewałem się takiego zainteresowania - przyznaje Radosław Kownacki z Wave Międzyzdroje, który na zachodniopomorskich targach pojawił się po raz pierwszy. - Mam już kilka CV i cały czas ktoś pyta o możliwość zatrudnienia. A nam potrzebujemy sporo osób do pracy w naszym kompleksie. Szukamy kucharzy, pokojowych, kelnerów, recepcjonistów, ale także ratowników, concierge, kosmetyczek i kosmetologów.

- Ci, co chcieli szybko znaleźć pracę to już pewnie ja mają - tłumaczą wystawcy. A większość z nich przyznaje, że w tej chwili ma sporo ofert pracy, ale dla osób z konkretnym wykształceniem.

Stoisko Tesli wcale nie należy do tych największych. Występuje pod szyldem Kariera w Brandenburgii. Tuż obok jest stoisko LSJ HR Group - agencji pośredniczącej w zdobywaniu pracowników dla firm nie tylko ze Szczecina. Przez ostatni czas firma kojarzona była przede wszystkim z pośrednictwem przy szukaniu pracy dla Ukraińców. Ale w tym roku, jak twierdzą pracownicy, zainteresowanie pracą obcokrajowców jest już zdecydowanie mniejsze.

- Ponad 90 proc. podań o pracę musimy odrzucić - przyznaje pan ze stoiska Tesli. - To przede wszystkim z powodu nieznajomości języka niemieckiego.

Przyznaje, że zawsze interesował się motoryzacją, a Tesla to w ogóle samochód jego marzeń.

Poszukują inżynierów, techników, osób chętnych do pracy w branży medycznej, morskiej, finansowej. Potrzebni są kierowcy, sprzedawcy, ale też budowlańców i osób, które chciałyby się dokształcać w prostych pracach. Co ciekawe, w tym roku ogromne zainteresowanie widać przy stoiskach gdzie swoje oferty pracy pokazują zagraniczne firmy, które rekrutują młodych ludzi do pracy za granicą.