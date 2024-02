Sędzia Maciej Żelazowski nowym prezesem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Zastąpił sędzię Beatę Górską

Nowego prezesa wybrali sędziowie apelacji (obejmuje sądy rejonowe i okręgowe naszego województwa oraz części gorzowskiej woj. lubuskiego). Decyzję zaaprobował Minister Sprawiedliwości.

Sędzia Maciej Żelazowski jest karnistą. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1990 r. Cztery lata później został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie, a w 1997 r. przeszedł do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. W Sądzie Apelacyjnym sądzi od 2005 r.

14 sierpnia 2010 r. został wiceprezesem tego sądu, a w 2016 r. prezesem. Dwa lat później został nagle odwołany przez ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobrę.

- Przyjąłem decyzję z zaskoczeniem. Po pierwsze zaskoczyła mnie sama forma, gdyż zawsze wyobrażałem sobie odwołanie w ten sposób, że jeżeli są jakieś zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania sądu, to Minister Sprawiedliwości najpierw wzywa prezesa, wskazuje na nieprawidłowości, mówi, że tu jest źle, tu może być lepiej, proszę zwrócić uwagę na to, zrobić to czy tamto. Jeżeli pomimo takich uwag wyniki sądu się nie poprawiają – Minister Sprawiedliwości podejmuje decyzję o odwołaniu. W moim przypadku nic takiego nie miało miejsca. Po prostu przyszła decyzja o odwołaniu, bez jakiegokolwiek uzasadnienia. W tym sensie zatem decyzja o odwołaniu mnie zaskoczyła. Po drugie zaskakująca była informacja na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, tłumacząca powód mojego odwołania, która absolutnie nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - mówił w wywiadzie dla InGremio, miesięcznika szczecińskich prawników.