Rusza Galeria Szpargałek. Pierwsza w tym roku odbędzie się już w środę

Tego miejsca nie trzeba nikomu reklamować! Od lat ma swoich stałych bywalców, a to grono wciąż się poszerza. Na czym polega fenomen Szpargałka? Na tym, że łączy w sobie pozytywne wartości, które są bliskie wielu szczecinianom. Z jednej strony to ekologia, bo przedmioty wystawiane w galerii pochodzą z odpadów, a dzięki pracownikom Ekoportów zyskują kolejne życie. Z drugiej – to pomoc najbardziej potrzebującym, bo fundusze zebrane w galerii trafiają do organizacji pożytku publicznego i indywidualnych beneficjentów ze Szczecina. Jest jeszcze jeden ważny aspekt, można tu wyszperać naprawdę niezłe skarby i za niewielkie pieniądze zabrać je do domu.

Jak funkcjonuje Galeria Szpargałek? Przypomnijmy, że mieści się ona w Ekoporcie u zbiegu ul. Arkońskiej i Harcerzy. Raz w miesiącu odbywa się tzw. główna galeria, na którą wejście jest otwarte dla wszystkich i wtedy też dostępny jest najszerszy wybór eksponatów. Oprócz tego, najczęściej dwa razy w miesiącu, odbywają się tzw. małe galerie dla osób, które wcześniej zgłoszą się telefonicznie. Te mniejsze edycje obejmują zazwyczaj ograniczony asortyment, przede wszystkim tzw. gabaryty, a ich terminy są na bieżąco ogłaszane na facebook-owym profilu Szpargałka. Również w mediach społecznościowych regularnie wystawiane są tzw. przedmioty klasy premium, które podlegają indywidualnej wycenie.