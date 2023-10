Pomorze Zachodnie przeciw depresji. Coraz więcej chorych dzieci

- Wszyscy nasi pacjenci czują się wyobcowani - mówi Małgorzata Wyrębska-Rozpara. - Nie czują się pewnie wśród rówieśników, w rodzinie, społeczeństwie. Na dodatek rodzice nie wiedzą, że ich dzieci źle się czują w szkole, że ktoś im dokucza. Kiedy słyszą, że dziecko nie chce iść do szkoły odbierają to jako przejaw lenistwa. A to już może być objaw depresji lub stanów lękowych.Ich powodów jest wiele.

Co więcej, z danych wynika, że z roku na rok wzrasta liczba dzieci i młodzieży będących w głębokich kryzysach emocjonalnych, które coraz częściej prowadzą do prób samobójczych. Jak podała Komenda Główna Policji, w 2022 r. odnotowano w Polsce ponad 2 tys. prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, z czego prawie 160 zakończyło się śmiercią. To wzrost aż o 40 proc. w porównaniu z 2021 r.

To pogłębia poczucie wyobcowania. Depresja stała się już prawdziwą chorobą cywilizacyjną. W Europie zmaga się z nią około 40 mln ludzi rocznie. Co roku z tego powodu około 28 tys. popełnia samobójstwo. Depresja jest coraz większym wyzwaniem zarówno dla poszczególnych regionów w kraju, w tym również dla województwa zachodniopomorskiego, jak i mniejszych społeczności lokalnych.

- Często w chaosie dnia codziennego, zabiegania, dziecko potrzebujące pomocy ginie nam z oczu - przyznaje Beata Dejewska z Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie. - Nie zauważamy go, a tym bardziej nie docieramy do niego.

Jednym ze sposobów przeciwdziałania i walki z depresją jest tworzenie tzw. aliansów przeciw depresji - trwałych sieci osób, instytucji i organizacji działających lokalnie, które mogą skutecznie wspierać osoby doświadczające depresji i zapobiegać zachowaniom samobójczym.

- Celem konferencji jest zwiększenie zrozumienia i wiedzy o zdrowiu psychicznym w naszych społecznościach, w szkołach, miejscach pracy i w domu. Konferencja "Pomorze Zachodnie przeciw depresji" jest już trzecim organizowanym przez nas wydarzeniem, którego zadaniem jest zachęcenie i włączenie lokalnych włodarzy do intensyfikacji działań na rzecz przeciwdziałania depresji. Cieszymy się, że przedstawiciele miast, powiatów i gmin w Zachodniopomorskiem dołączą do tej niezwykle ważnej inicjatywy. - mówi Witold Naturski, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, organizator konferencji.

Przesłanie konferencji skierowane jest nie tylko do przedstawicieli samorządów, ale też do lekarzy pierwszego kontaktu, psychologów, dyrektorów szkół, pedagogów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, które są gotowe do zaangażowania się w nieformalne lokalne alianse do walki z depresją.

Pod koniec spotkania, przedstawiciele samorządów naszego województwa podpisali deklarację wspierania działań na rzecz przeciwdziałania depresji. To trzecia, po Mazowszu i Śląsku, tego typu deklaracja w kraju.