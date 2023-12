Kaszanka - pieniądze dla szczecińskiego hospicjum. Szósta edycja akcji charytatywnej

Zakończyła się 6. edycja akcji charytatywnej na rzecz szczecińskiego hospicjum. Dzięki hojności słuchaczy radia RMF FM Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie otrzymało dwa samochody osobowe i sprzęt medyczny.

- Samochody, które nam przekazaliście, będą do dyspozycji lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Każdego dnia będą pokonywać setki kilometrów, bo w hospicjum domowym samochód, to jedno z podstawowych narzędzi pracy - podkreśla Kinga Krzywicka, prezes Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. - Chciałabym bardzo wszystkim podziękować, że wspieracie nas już kolejny rok. To ma dla nas ogromne znaczenie.