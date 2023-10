Spacerek na Uniwerek, czyli wyjątkowe rozpoczęcie roku akademickiego w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Razem z rektorami szedł Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, absolwent Wydziału Prawa i Administracji US.

Prof. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, zwrócił uwagę, że służebną rolę akademików.

- Jesteśmy tutaj, aby państwu służyć, kształcić na jak najwyższym poziomie, prowadzić badania na jak najwyższym, światowym poziomie. Jesteśmy dla was, bez was nic nie znaczmy. Nauka, szczecina akademicki mają sens tylko wtedy, jak służą rozwojowi społeczno- gospodarczemu. Dzisiejszy dzień to symboliczne rozpoczęcie roku akademickiego. Na różnych uczelniach może on być obchodzony różnie, ale wszystkich przyświeca ten sam cel - jesteśmy dla was - mówił rektor i zachęcał do odwiedzenia miasteczka akademickiego i zapoznania się z ofertą uczelni.