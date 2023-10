Szczecinianin pobiegnie w maratonie w Waszyngtonie ze zdjęciem bohatera z Polic

Szczecinianin to 60-letni Jacek Schmidt, przez całe zawodowe życie związany z wojskiem. Był m.in. dowódcą plutonu w 12 Brygadzie Zmechanizowanej, żołnierzem 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, uczestniczył w misjach wojskowych w Afganistanie i Kosowie.

Jedną z jego pasji jest bieganie. Na koncie ma już ponad 70 maratonów.

Za kilka dni, w niedzielę 29 października, pobiegnie w jednym z najważniejszych w swojej wojskowo-sportowej karierze. To słynny maraton piechoty morskiej w Waszyngtonie (Marine Corps Marathon) o długości 26,2 mili czyli 42,16 km organizowany od prawie 50 lat. Jego trasa przebiega od cmentarza wojskowego w Arlington do słynnego pomnika Marines unoszących gwiaździsty sztandar na Okinawie.

Jacek Schmidt w tym maratonie pobiegnie już po raz drugi. Okazja jest szczególna. Będzie biegł ze zdjęciem 24-letniego Dawida Pietrka, mieszkańca Polic, który zginął w Afganistanie w 2008 r. Był komandosem w armii amerykańskiej. Kilka lat wcześniej studiował medycynę w Szczecinie. Gdy okazało się, że wylosował zieloną kartę, postanowił wyjechać do USA. Planował tam zostać na stałe. Aby szybciej otrzymać obywatelstwo, zaciągnął się do marynarki wojennej. Do Afganistanu pojechał jako strzelec ciężkiego karabinu M-249 na wieżyczce wojskowego hummera. Razem z innymi żołnierzami mieli szkolić afgańską policję. Zginął razem z trzema żołnierzami, gdy przydrożna mina wysadziła hummera. Dawid Pietrek został pochowany z honorami na największym wojskowym cmentarzu w Arlington pod Waszyngtonem.