"Światełko wolności" w Szczecinie. Uroczystość pod Aniołem Wolności

Kampania społeczna „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan, który w Bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: „Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”.

Znicze zapalili m.in. Stanisław Wądołowski, który pełnił funkcję wiceprzewodniczącego regionu i komisji krajowej Solidarności w latach 80. czy Leszek Duklanowski - uczestnik strajku w Zarządzie Portu, internowany w czasie stanu wojennego. Byli także inni działacze opozycyjni, stoczniowcy i żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy przy pomniku wystawili asystę honorową. W ciszy wszyscy zapalili znicze i oddali cześć ofiarom i pokrzywdzonym w stanie wojennym. „Zapal Światełko Wolności" to ogólnopolska akcja Instytutu Pamięci Narodowej. Podległe Związkowi Radzieckiemu komunistyczne władze PRL wprowadziły stan wojenny 13 grudnia 1981 roku i trwał on aż do 22 lipca 1983 roku.