Kwiaty pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70. w Szczecinie. Pamięć bohaterom!

Dwa dni przed oficjalnymi uroczystościami (w piątek, 15 grudnia), przedstawiciele Stowarzyszenia Społecznego "Grudzień ’70 – Styczeń ’71", władze IPN i związkowcy NSZZ "Solidarność" oddali hołd organizatorom i uczestnikom protestów z grudnia 1970 r. i stycznia 1971 r.

- Zostali pochowani w grudniową noc, w asyście tajniaków Służby Bezpieczeństwa - przypomniała Bożena Żwirblińska, siostra jednego z zamordowanych, Stanisława Nadratowskiego. Zginął 19 grudnia 1970 r. w wyniku postrzału głowy na podwórku domu przy ul. Kaszubskiej. Tajemnica jego śmierci nie została do dzisiaj wyjaśniona. - Zginęli, bo się upomnieli o prawo do godnego życia i uczciwej zapłaty za robotniczy trud. Dziś przyszliśmy uczcić ich pamięć. Jesteśmy im to winni.