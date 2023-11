Sąd w Szczecinie zdecyduje, czy myśliwy trafi do aresztu

Izolacji mężczyzny domaga się Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód. W sprawie wciąż jest wiele niewiadomych. M.in. kto zlecił odstrzał dzików z terenów wojskowych i dlaczego doszło do niego w trakcie ćwiczeń żołnierzy.

21-letni żołnierz 12 Brygady Zmechanizowanej zginął od strzału z broni myśliwskiej w środę, 15 listopada przed godziną 21. Brał udział w ćwiczeniach na Krzekowie, na tzw. pasie ćwiczeń taktycznych.

Śmiertelny strzał oddał mężczyzna, który wraz z kolegą polował na dziki. Według nieoficjalnych informacji to pracownicy jednej z firm zajmujących się odłowem i uśmiercaniem dzików. Według TVN24 wojsko miało prawdopodobnie umowę z tą firmą, co jest zgodne z prawem. Ale na odstrzał zgodę musi wydać starosta. Taki wniosek do prezydenta Szczecina (jako starosty) nie wpłynął. Dlatego nie wiadomo dlaczego myśliwi pojawili się z bronią w czasie ćwiczeń wojska. Zapytaliśmy o umowę rzecznika 12 BZ, ale na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.