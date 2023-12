Rozmowy ostatniej szansy w sprawie parkowania przy szpitalu na Unii Lubelskiej

Udział w spotkaniu z prezydentem potwierdzili przedstawiciele lecznicy, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i radni miasta. Być może weźmie w nim udział wykonawca inwestycji.

O problemach pacjentów i pracowników szpitala piszemy od kilku dni. Z dnia na dzień znikają miejsca postojowe z 400-stanowiskowego parkingu przed lecznicą. Za płotem trwa budowa szpitalnego kompleksu o wartości ok. 800 mln zł. Inwestorem jest Pomorski Uniwersytet Medyczny. Wykonawca inwestycji potrzebuje parkingu, do zabezpieczenia sąsiadującej z nim skarpy, która powstała po wykopaniu potężnego placu budowy (część budynku, parkingi, łącznik będą zbudowane pod ziemią). Początkowo planowo zajęcie połowy parkingu, obecnie nie ma już ok. 300 miejsc. Nieoficjalnie słychać, że do zabezpieczania budowy trzeba będzie zająć cały parking.

Problemu na plac budowy pokazał, że nie pomyślano wcześniej o alternatywnych miejscach do parkowania. Dlatego od dłuższego czasu pod szpitalem tworzą się ogromne korki. Są problemy nie tylko z zaparkowaniem, ale też dojazdem do dziecięcego SOR-u.

Dopiero niedawno uruchomiono alternatywny parking przy ulicy Litewskiej. Znajduje się kilkaset metrów od szpitala i nie jest w ogóle oznaczony. Kanclerz PUM obiecał w poniedziałek na komisji zdrowia, że wkrótce oznaczenia się pojawią. Na razie jedna pojawił się szlaban, bo parking prawdopodobnie będzie płatny. Taka informację dyrekcja szpitala przekazała pracownikom administracji.

Podczas piątkowego spotkana ma być rozważany m.in. wariant uruchomienia dodatkowego parkingu przy ulicy Zawadzkiego (Netto Arena). Pacjentów mogłyby wozić busy.