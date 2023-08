Rowerzyści poczekają. Za dwa a może trzy lata powstanie nadmorska ścieżka, na razie jest protest i blokada inwestycji

Ekolodzy mówią krótko: to nie ścieżka, ale ścinka rowerowa. Według nich będzie to dewastacja kolejnego parku narodowego pod przykrywką "zielonej inwestycji". Według danych stowarzyszenia pod topór ma iść minimum 239 drzew. Z przedsięwzięciem koliduje aż 69 stanowisk gatunków chronionych.

- W naszej ocenie nie została spełniona przesłanka braku rozwiązań alternatywnych, która uprawnia do wydania zgody na przeprowadzenie przedsięwzięcia z naruszeniem zakazów obowiązujących na terenie parku narodowego. Nie wzięto pod uwagę lokalizacji drogi rowerowej poza terenem Parku Narodowego. W samej zaś decyzji Minister ograniczył się do lakonicznego opisu możliwych alternatyw, które odrzucił z absurdalnych powodów, jak brak aprobaty Lasów Państwowych. Resort środowiska nie ma także problemu ze zgodą na wyasfaltowanie ścieżki rowerowej, choć wiadomo, że będzie to kolejna bariera dla zwierząt i zagrożenie dla łączności ekologicznej parku i obszaru Natura 2000. Odpowiedzialność za ocenę czy kryterium braku rozwiązań alternatywnych spoczywa na organie badającym sprawę, w tym wypadku na Ministrze Klimatu i Środowiska, którą w tej sprawie reprezentowała Sekretarz Stanu, Małgorzata Golińska. Oczywiste jest, że istnieją rozwiązania alternatywne dla przebiegu ścieżki rowerowej, nieingerujące w przyrodę Wolińskiego Parku Narodowego - komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.