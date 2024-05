Kto lekceważy mieszkańców Gryfina? Wiceburmistrz krytykuje zespół pracujący nad założeniami utworzenia parku narodowego

Miler w rozmowie z „Głosem” podkreśla, że oczekuje przede wszystkim konkretów.

- Chcę zwrócić uwagę na to, że dyskusja wokół parku musi być oparta o dokumenty, a nie o niewiążące opinie. Aktualnie prowadzimy rozmowy z kilkoma inwestorami, którzy są zainteresowani ulokowaniem dużych projektów gospodarczych, także takich o wartości ponad miliarda euro w okolicy elektrowni. Oczekujemy konkretnych danych o granicach parku, otulinie, restrykcjach. Tymczasem nie wiemy nadal, jaki jest pomysł na Międzyodrze: czy ma być to teren oddany naturze, bez ingerencji ludzkiej, czy powrócimy do stanu sprzed 100 lat, pogłębiając kanały i naprawiając urządzenia hydrotechniczne. Nie wyobrażam sobie, że będziemy prowadzili projekt powołania parku narodowego, bez sporządzenia aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej - tłumaczy.