Rondo w Policach. Wiadomo, kiedy zakończą się prace przy inwestycji pod SKM

- Aktualnie budujemy południową część ronda. Ustawiamy krawężniki, układamy podbudowy oraz przygotowujemy się do układania nawierzchni bitumicznych, które będziemy układać od 6 do 24 listopada. W międzyczasie wybudowane zostaną chodniki, ustawione wiaty autobusowe, ławki, kosze, a także zrealizowane zostaną nasadzenia drzew, krzewów i pozostałej roślinności. Umowny termin realizacji prac to 4 grudnia 2023 roku - informuje Łukasz Mielnik z firmy Strabag, wykonawcy prac.