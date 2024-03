Rodziny poszkodowanych w wypadku na pl. Rodła w Szczecinie organizują zbiórki

Do wypadku doszło w piątek, 1 marca - w godzinach szczytu komunikacyjnego (o godz. 15.30), w samym centrum miasta. Osobowy ford prowadzony przez 33-letniego szczecinianina wjechał w grupę osób na placu. Mimo to, samochód się nie zatrzymał - kierowca odjechał z miejsca wypadku. Sto metrów dalej, już na al. Wyzwolenia, doprowadził do kolizji, w której uczestniczyły trzy pojazdy. Wtedy mężczyzna został zatrzymany przez policję.

- Aktualnie Mama jest w śpiączce farmakologicznej, utrzymuje się obrzęk mózgu - informują członkowie rodziny. - Jesteśmy zrozpaczeni, niestety nie możemy nic zrobić, możemy tylko się modlić i czekać. Lekarze określają stan naszej mamy jako bardzo ciężki. Już wiemy, że po wybudzeniu nie będzie łatwo. Najważniejsze jednak, aby do nas wróciła. Kochana Mamusiu, Córeczko, Babciu, Żono, tęsknimy, wróć do nas jak najszybciej!

Pani Marzena cały czas walczy o życie w szpitalu. Po jego opuszczeniu będzie musiała walczyć o powrót do sprawności. Do własnej determinacji, wsparcia bliskich trzeba dołożyć sporo pieniędzy na profesjonalną, intensywną (i nie refundowaną przez NFZ) rehabilitację w ośrodku specjalizującym się w profesjonalnej terapii po wypadkach. Można pomóc. Szacowany, miesięczny koszt takiej rehabilitacji, to około 28-35 tys. zł. Jeśli doliczymy do tego wydatki na wizyty lekarskie, nierefundowane leki, terapie wspierające oraz koszty dojazdów do specjalistów - do końca roku będzie potrzeba nawet blisko 500 tys. zł!