Remont al. Jana Pawła II w Szczecinie. Jak idą prace? Co słychać na budowie?

Trwają roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni na wschodniej jezdni ul Jana Pawła II oraz w pasie rozdziału na odcinku do Placu Grunwaldzkiego do ul. Felczaka. Na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do skrzyżowania ul Jana Pawła II z ul Mazurską zakończono prace związane z przebudową istniejącej magistrali i sieci wodociągowej, wykonano elementy odwonienia drogowego.

W związku z zakończeniem prac sanitarnych na tym odcinku w najbliższych dniach planowane jest przystąpienie do wykonywania robót drogowych - robót ziemnych i stabilizacji oraz przystąpienie do ustawiania krawężników drogowych.