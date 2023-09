Przedstawiciele PiS apelują o grę fair play w kampanii wyborczej

Ruszyła kampania wyborcza i sztaby kandydatów do senatu i sejmu rozwieszają najwięcej swoich bilbordów. Niektóre z nich są niszczone. Przedstawiciele PiS z Pomorza Zachodniego apelują, aby nie dopuszczać do takich sytuacji.

- Jesteśmy przykładem polityków, którzy chcą prowadzić kampanię merytorycznie i bez hejtu. Bez niszczenia banerów, plakatów. Bez agresji. Politycy i liderzy opozycji w rządzie również powinni zaapelować o to do swoich wyborców. Każdy kolejny, zniszczony baner to dodruk następnych materiałów wyborczych, a to z kolei jest ze szkodą dla środowiska - mówi poseł PiS Artur Szałabawka. - Dajmy wspólny przykład jako politycy z zachodniopomorskiego, że działamy z klasą. Spory polityczne to jest jedna rzecz, mogą być ostre, bo takie są prawa demokracji, ale zadbajmy o to, żeby mieszkańcy naszego województwa nie oglądali zniszczonych materiałów wyborczych, bo mieszkańcy nie lubią wandalizmu i potem patrzą na całą klasę polityczną z politowaniem. Chcemy, aby ta kampania była prowadzona fair play.