Przed meczem Ruch - Pogoń. Jens Gustafsson ma ten sam cel co kibice. Jak go zrealizują Portowcy?

- Nasze wzloty i upadki są ekstremalne. Musimy mieć większą stabilność w grze i wynikach. Moją rolą jest, bym potrafił utrzymać w zespole takie nastawienie do gry i determinację - jak w spotkaniu z Lechem - przed następnym spotkaniem - mówił po meczu z poznańskim Lechem trener Pogoni Szczecin Jens Gustafsson.

Pogoń jest w formie. Wygrała 3 z 4 ostatnich spotkań. Zdobyła w nich 16 bramek. Jest już 7. w tabeli, ale apetyty są znacznie większe. W sobotę o godz. 20 Pogoń o kolejne zwycięstwo powalczy z Ruchem Chorzów na boisku w Gliwicach.

- Po tak udanym meczu, jak z Lechem, ważne było to, by szybko przejść do porządku dziennego i patrzeć przed siebie. Każdy mecz żyje swoim życiem. Musimy być pewni, że podejście do Ruchu będzie takie samo. Chcemy by zespół znów błyszczał - mówił w czwartek Gustafsson. - Musimy grać wspólnie, grać efektowną piłką i tak pójdziemy naprzód. Piłka jest nieprzewidywalna, ale damy z siebie maksimum. Ruch to ogromna historia. W Gliwicach grają przy bardzo dobrej atmosferze. Robią wszystko, by utrudnić grę przeciwnikom, wiemy, że nic bez walki nam nie podarują.