Trener Jens Gustafsson: Jest we mnie dużo chęci do rewanżu

W sobotę ostatnia kolejka sezonu piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Pogoń Szczecin o godz. 17.30 podejmuje Górnika Zabrze. - Rozumiemy, że możemy tego wsparcia nie dostać z trybun, ale walczymy o serca i zaufanie kibiców - mówi przed meczem trener Pogoni, Jens Gustafsson.

Dla szwedzkiego trenera spotkanie z Górnikiem Zabrze może być ostatnim w roli szkoleniowca Pogoni. Jego zespół zajmuje 7. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, ale zwycięstwo pozwoli mu podskoczyć w zestawieniu. Górnik ma tylko punkt więcej od Portowców. Co mówił trener Pogoni przed ostatnim starciem sezonu? Sytuacja kadrowa

Nie będzie mógł zagrać Kacper Smoliński, który ma problemy zdrowotne. Ale wraca po pauzie za kartki Leonardo Koutris. Jak zatrzymać Lukasa Podolskiego?

Dużo przemieszcza się po boisku, a z piłką prezentuje dużą jakość. Trzeba wywierać na nim presję, by ograniczać swobodę. Ograniczenie kontr Górnika

Teraz są jeszcze lepsi niż jesienią, a może i najlepsi wiosną w ekstraklasie. Są niebezpieczni w kontrach, więc trzeba jakoś uniemożliwić im taką grę. Mają trzech szybkich zawodników, szczególnie Ennali. Jak zagra Pogoń?

Zagraliśmy dobrze w Mielcu po 25. minucie. I trzeba wykorzystać ostatnią szansę na zwycięstwo u siebie. Trzeba się dobrze zaprezentować.

Jakie cele osiągnęła Pogoń w tym sezonie?

Ciężko odpowiedzieć, bo pozycja w tabeli może się zmienić znacząco. Zaczęliśmy sezon dość słabo, późne transfery wychodzące i przychodzące, były kontuzje środkowych obrońców, choroby, więc było sporo czynników, które sprawiły taki początek sezonu. Później się odbiliśmy, ale nie byliśmy zbytnio zadowoleni. Byliśmy w grze o wszystko. Ta runda jest rozczarowaniem ze względu na finał Pucharu Polski. Te ostatnie 15 sekund wciąż ma na nas wpływ, na nasze oceny, spostrzeżenia. Jak coś ma to zrównoważyć, to w wyjazdowym meczu z Lechem, w jego końcówce byliśmy najlepszą wersją siebie. Wygraliśmy też bardzo wiele meczów po drodze do finału, a to co po finale to już inna historia. Zagrajmy, więc ten ostatni mecz.

Rozmowy z tymi, których trener nie widzi w zespole

Tego typu rozmowy należą do dyrektora. Rozmawiamy i nastąpią zmiany w zespole, ale za wcześnie na szczegóły.

Jaka Pogoń w nowym sezonie?

Za wcześnie na odpowiedź. Chcieliśmy zdobyć PP, medal i nadal walczymy o czołówkę. Zawsze chcemy więcej i chcemy mieć drużynę do rywalizacji z najlepszymi. Finał PP wypchnięty z głów piłkarzy po zakończeniu urlopów

Będziemy musieli z tym żyć do końca życia. Piłka nożna i życie musi jednak iść naprzód. Potrzebujemy czasu na przełamanie, na postrzeganie siebie. Wojciech Lisowski

Przyszedł do nas z drugiego zespołu, jako pomoc w treningu, w pracy z młodymi zawodnikami. Z zadania wywiązał się bardzo dobrze. Grał więcej niż się spodziewaliśmy. Nie wiem, jaka będzie przyszłość. Jakie będą reakcje trybun na ostatnim meczu?

Zawsze liczymy na doping, ale nie wiem, jak będzie w sobotę. Rozumiemy, że możemy tego wsparcia nie dostać, ale walczymy o serca i zaufanie kibiców. Liczymy, że nas docenią, kiedy przyjdzie na to pora. Jedyny sposób to wygrywać i grać jak Pogoń, walczyć o wszystko. To chcemy robić.

Pozytywy z zakończonego sezonu

Jest ich wiele, ale nie chcę nikogo prowokować. Kibice są rozczarowani wynikami i nie chcą jeszcze słyszeń o pozytywach. Zaczekamy z nimi na odpowiedni czas. Wspomniałem o wyjazdowym meczu z Lechem i na tym zakończę. Kontynuacja pracy trenera

Nie mogę być pewny tej pracy w Pogoni. Nikt nie może być. To część życia trenerów i piłkarzy. Uwielbiam tu pracować i robimy co możemy, by zadowolić wszystkich. Jest we mnie dużo chęci do rewanżu, pokazać, że potrafimy grać.

Zmiany w sztabie

Nie wiem, co będzie. Robimy swoją robotę i oby sztab został w tym samym składzie. Możliwe, że ktoś jeszcze do nas dołączy. Kontrakt trenera

Mam umowę jeszcze na jeden rok z opcją przedłużenia na kolejny rok. Jaka różnica będzie jak Pogoń zajmie 4. lub 7. miejsce?

Jest duża różnica, choćby w mentalnym podejściu. Także w kwestii finansowej. Walczymy o najwyższą lokatę, to nasze życie.

Na ilu pozycjach potrzebni są nowi piłkarze?

Jak słyszę takie pytania to cofam się 2 miesiące, gdy straciliśmy najlepszego zawodnika. Z nim byliśmy najlepsi. I mamy graczy do tego, by grać na szczycie, o najwyższe cele. Są pozycje bez zastępców – np. na prawej obronie, ale nie proszę się o jakieś specjalne transfery. Musimy mieć możliwość pokrycia wszystkich pozycji, ale mamy szanse grać o coś w obecnym składzie. Ilu zawodników Pogoni może dostać powołanie na Euro?

Na ME mogą pojechać Kamil Grosicki i Luka Zahović. Linus będzie grał w meczach Szwecji, a Wahan Armenii, ale ich na Euro zabraknie. Mogą być i inne powołania.

Wideo Szymon Grabowski: Miejsce Lechii jest w ekstraklasie, Arki również