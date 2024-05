Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: Będziemy z tym gównem żyć do końca życia

Opinie trenerów po meczu Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze (1:0). - Zwycięstwo pokazuje siłę naszych zawodników. Byliśmy dobrzy przez pierwsze 30 minut, później odpuściliśmy, ale w II połowie znów graliśmy dobrze – mówił szkoleniowiec Portowców.

Jan Urban, Górnik

Spotkały się dwa zespoły ranne, wiemy z jakich względów. W pewnym momencie była szansa Górnika na wszystko, a musieliśmy powalczyć w Szczecinie o wysoką pozycję. Pogoń lepsza o jedną bramkę, ale tak nie musiało być. Mieliśmy swoje okazje, ale źle kończyliśmy ataki. Szacunek dla drużyny za ten fajny, końcowy wynik. W piłce trzeba wykorzystać okazje, nie zrobiliśmy tego, więc musimy się zadowolić tym, co jest. Jens Gustafsson, Pogoń Po pierwsze gratulacje dla Jagiellonii za zdobycie mistrzostwa Polski. Przez cały sezon byli bardzo dobrą drużyną. Nasz mecz trudno ocenić bez wspomnienia o atmosferze na trybunach podczas spotkania. Zwycięstwo pokazuje siłę naszych zawodników. Byliśmy dobrzy przez pierwsze 30 minut, później odpuściliśmy, ale w II połowie znów graliśmy dobrze. Wszystko co dotyczy tego sezonu będzie związane z porażką w finale PP. My trenerzy i zawodnicy będziemy z tym gównem żyć do końca życia. Po finale mieliśmy m.in. dwa wyjazdowe spotkania – z Rakowem przegraliśmy, ze Stalą zremisowaliśmy, ale i tak zdobyliśmy w trudnym okresie 7 na 12 punktów. W trudnych momentach graliśmy dobrze, ale nie idealnie. Z tym wejdziemy w nowy sezon.

Wahan Biczachczjan

Nie wiem, czy odejdzie. Ma jeszcze ważny kontrakt na kolejny sezon. Będą zmiany w zespole, ale jakie – za wcześnie by o tym mówić. To świetny piłkarz, świetny ambasador Pogoni i chciałbym, by został. Zawsze ma czas dla ludzi, na boisku Linus Wahlqvist

Chyba uległ kontuzji. Nie było to związane ze skurczami, co byłoby lepsze. Plusy i minusy sezonu

Zaczęliśmy dość słabo, transfery późno – Kowalczyka i Łęgowskiego, ale i późno dołączyli Ulvestad i Cojocaru. Wymagało to czasu, ale dali drużynę stabilizację. Pierwsza runda bez wielkich słów – byliśmy w grze w lidze, pucharze. Wiosna – to do meczu z Lechem byliśmy najlepszym zespołem w Polsce. No i był ten finał, dlatego tak trudno o oceny.

Młodzieżowcy

To należy do moich obowiązków, ale drażnią mnie pytania o młodzieżowców. Przygotowywaliśmy zawodników – dlatego sprzedaliśmy Łęgowskiego, a Marcel odniósł kontuzję. A to był jedyny młodzieżowiec gotowy do gry w ekstraklasie. To, że musimy zapłacić to jest konsekwencja. Ale przygotowaliśmy Przyborka i dziś Adrian pokazał, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. Przygotowanie graczy do gry w I zespole jest bardzo trudne wszędzie i wymaga czasu. To kosztuje nas pieniądze, ale nie byliśmy zrobić nic więcej. Sytuacja wygląda bardzo dobrze przed nowym sezonem. Przyborek podejmuje dojrzałe decyzje. Mamy Paryzka, który będzie gotowy do wchodzenia do gry. Zaczniemy działać z inną grupą, by sprawdzać ich możliwości. Młodzi będą potrzebowali jeszcze więcej czasu, ale to musimy zrobić. I nie dla regulaminu.

Przyszłość trenera

Moja odpowiedź jest taka sama, ale jak ktoś jest rozczarowany miejscem w pierwszej piątce i w finale PP – to jest to moja odpowiedzialność. Porównanie dwóch sezonów

Trudno o takie, bo okoliczności były różne. Było dużo transferów, nie ma wielu piłkarzy, którzy byli w Pogoni, gdy tu przychodziłem. Mamy teraz wielu doświadczonych i młodych zawodników. Zespół jest już inny. Rok temu byliśmy bardzo rozczarowani decyzją sędziego w Zabrzu. A ten sezon miał za dużo wzlotów i upadków. W najlepszych meczach tego sezonu byliśmy lepsi. Było dużo świetnych spotkań, ale trzeba sprawić, by tych najsłabszych meczów było jak najmniej. Życzenia na nowy sezon

Gdybyśmy mogli zatrzymać ten skład i go uzupełnili to mamy bardzo dobry zespół. Czekamy też na powrót do gry Rafała Kurzawy.

