Uniwersytet Świętuje na Alei Kwiatowej. Prezentują się wszystkie wydziały [ZDJĘCIA]

Jak co roku, w maju, Uniwersytet Szczeciński zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania. W tym roku na Alei Kwiatowej. W sobotnie przedpołudnie pojawiło się w tym miejscu sporo osób, które z zainteresowaniem przyglądają się ofercie uczelni.

Każdy wydział ma swoje własne stoisko, na którym można porozmawiać z pracownikami i studentami.

- Wydział Humanistyczny jako jedyny na uniwersytecie oferuje bardzo dużą liczbę kierunków, od filologii obcych - hiszpańskiej, norweskiej, italianistyki, poprzez filologię polską, dziennikarstwo i komunikację społeczną, stosunki międzynarodowe, historię, aż po archeologię, filozofię. Pełny wachlarz ciekawej oferty - mówi dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US, dziekan Wydziału Humanistycznego US. - Bardzo wiele dzieje się także poza typowym studiowaniem. Jest wiele imprez organizowanych przez studentów, przez nauczycieli akademickich. Na tej imprezie od rana widzimy duże zainteresowanie naszymi studiami. Różne osoby pytają. o kierunki, o to, jak się zakwalifikować. Największym zainteresowaniem od lat cieszy się u nas filologia angielska, także dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia hiszpańska, filologia norweska. Mamy także nowe oferty, choćby anglojęzyczne, choćby z Instytutu Historycznego, jak Baltic Region Studies czy Borders and Boundaries Studies. Mamy także kierunek, który prowadzimy wspólnie z Uniwersytetem w Greifswaldzie, na którym kształcimy przyszłych nauczycieli polonistów i germanistów, którzy będą mieli uprawnienia zarówno do nauczania tych języków zarówno jako ojczystych, jak i obcych.