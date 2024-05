Piłkarskie Orły: piłkarz Błękitnych Stargard na czele klasyfikacji maja

Kontynuujemy prowadzenie rankingu „Piłkarskie Orły”. Celem ogólnopolskiej akcji jest wyróżnienie najlepszych strzelców i strzelczyń polskich boisk.

Ranking wyłoni, a nasza firma nagrodzi, najlepszych strzelców piłkarskich w kategorii męskiej i kobiecej, biorąc pod uwagę sumę goli zdobytych przez zawodników/zawodniczki klubów piłkarskich biorących udział w krajowych, zawodowych rozgrywkach ligowych na poziomie: ekstraklasy/ekstraligi, I, II I III, IV ligi oraz w Pucharze Polski, a także bramek zdobytych w europejskich pucharach.

Podajemy współczynniki, przez które mnożymy liczbę goli przyznając miejsca w naszym rankingu: dla ekstraklasy/ekstraligi - 2; dla I ligi - 1,75; dla II ligi - 1,5; dla III ligi - 1; dla IV ligi - 0,625; dla Pucharu Polski - 2; dla europejskich pucharów - 2,5.

Przed nami finał maja. Na prowadzeniu z 6 bramkami napastnik Błękitnych Stargard Michał Marczak, który ma bardzo udaną rundę wiosenną. Jak cały zespół zresztą, bo Błękitni jesienią grali w kratkę, a częściej zawodzili niż dostarczali kibicom pozytywnych emocji. Ale wiosną zespół odniósł kilka bardzo cennych zwycięstw i do ostatniego weekendu był najlepiej punktującą drużyną wiosny w III lidze. Stargardzianie w niedzielę przegrali jednak ze Świtem Szczecin 0:1 i teraz to świtowcy - nie dość, że są liderem III ligi, to i wiosną punktują najlepiej.

Za Marczakiem w klasyfikacji „Piłkarskie Orły” za maj - snajper Kotwicy Kołobrzeg - Jonathan Junior (już jesienią wygrał jeden z etapów). Dorobek Brazylijczyka byłby lepszy, gdyby np. w Kaliszu wykorzystał rzut karny, ale nikt nie miał do niego większych pretensji, bo Junior zdobył tam dwie bramki, a Kotwica wywalczyła bezcenne trzy punkty. W ostatniej kolejce Junior znów zdobył dwa gole, a dzięki wygranej nad Hutnikiem Kraków Kotwica zapewniła już sobie awans do I ligi. Pytanie, czy w klubie pozostanie, bo coraz większe wokół niego zainteresowanie klubów z elity.