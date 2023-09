Przebudowa ulicy Kolumba. Zakończenie prac miało być w listopadzie, ale to nierealne [ZDJĘCIA]

- Pierwotny termin oddania inwestycji to 6 listopada 2023 roku. Aktualny termin oddania inwestycji do użytkowania jest w trakcie procedowania - informuje Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Remont obejmuje kompleksową przebudowę torowiska, jezdni, chodników oraz sieci trakcyjnej, a wykonawcą jest firma ZUE, która prowadzi prace w ramach torowej rewolucji w centrum Szczecina. Prace na ul. Kolumba są częścią "torowej rewolucji", która obejmuje też aleję Powstańców Wielkopolskich, ulice Chmielewskiego, Dworcową, Smolańską i pętlę Pomorzany.

Jak wygląda aktualny stan prac?

- Na odcinku ul. Kolumba od Dworca PKP do nr 68 wykonywane są obecnie nawierzchnie drogowa oraz torowa. Na tym odcinku roboty sieciowe zostały już zakończone. Wykonawca oczekuje na rozwiązanie projektowe w zakresie odkrytego odcinka kolektora zlokalizowanego w korycie drogowym oraz torowym. Po usunięciu tej kolizji będzie mógł ruszyć konstrukcję drogową i torową od Dworca PKP do ul. Kolumba - mówi Kacper Reszczyński. - Na ul. Kolumba od nr 68 w kierunku ul. Dąbrowskiego wykonywane są odcinkowo przyłącza kanalizacyjne. Po ich zakończeniu będzie można przystąpić do robót drogowych oraz torowych. Na ul. Chmielewskiego od Tamy Pomorzańskiej do ul. Chmielewskiego 21 zostały zakończone roboty kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe oraz teletechniczne. Wykonawca obecnie realizuje roboty drogowe. Po przełożeniu ciągu pieszego od strony torów kolejowych przystąpi do montażu słupów trakcyjnych oraz sieci elektroenergetycznych od strony gazowni.