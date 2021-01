Przebudowa kwartału 36 w Szczecinie. To ma być perełka w centrum! Zobacz WIZUALIZACJE. Kto zajmie się inwestycją? Co w planach?

- Powodem jest duża liczba pytań od podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargu. W związku z tym potrzebny jest dodatkowy czas na przygotowanie odpowiedzi i na zapoznanie się firm z tymi odpowiedziami. To jest normalna sytuacja, którą przewidują przepisy - wyjaśnia Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.

- Wewnątrz kwartału planuje się kompleksowe działania inwestycyjne. Obejmować one będą m.in. budowę nowego budynku z trzydziestoma mieszkaniami, wykończonymi "pod klucz". Spośród tych lokali, połowa przeznaczonych będzie dla osób starszych, w tym kilka dla osób niepełnosprawnych ruchowo, jedno dla wychowanków pieczy zastępczej - informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. - Nowy budynek zostanie wyposażony w windę, poruszającą się pomiędzy parkingiem podziemnym a dachem budynku. Na dachu zaprojektowano taras przeznaczony do spacerów oraz ogród warzywny dla seniorów. W parterze budynku zaplanowano świetlicę środowiskową, a także żłobek dla około 30. dzieci.

Wzdłuż głównego placu publicznego, przez środek kwartału zostanie poprowadzona charakterystyczna pergola - zadaszenie, pod którym zaplanowano miejsca do spotkań, rekreacji lub zabaw.

Z centralnego placu zapewniony będzie dostęp do wszystkich podwórek zaprojektowanych w kwartale, w tym do każdego z budynków mieszkalnych (frontowych i oficynowych) oraz siedziby Szczecińskiego TBS, a także Centrum Aktywności Lokalnej i żłobka. Centralny plac będzie wzbogacony miniamfiteatrem, fontanną w formie posadzkowych dysz, z siedziskami i zielenią.

We wnętrzu kwartału zaprojektowano również dwupoziomowy parking podziemny na ok. 150 pojazdów. Wjazd i wyjazd do parkingu zaplanowano od strony ul. Małkowskiego. Komunikacja z parkingu podziemnego bezpośrednio na teren kwartału będzie się odbywała poprzez zaprojektowane w poziomie parkingu klatki schodowe oraz windy. Na stropie parkingu zaplanowano tereny zieleni.