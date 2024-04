Park kieszonkowy na Turzynie. Mieszkańcy już korzystają z nowego miejsca

Park kieszonkowy Turzyn powstał na klepisku udającym trawnik u zbiegu ulic Żółkiewskiego i Bohaterów Warszawy. Stoją już tam ławeczki i cieszą oko posadzone rośliny.

Na zaniedbanym niegdyś skwerze miejsca jest niewiele, mimo to mini park jest starannie zaplanowany. Jego oś kompozycyjną tworzy pasaż z bruku klinkierowego, nawiązującego wyglądem do elewacji otaczających go budynków - obecnie ze względu na zły stan techniczny zasłoniętych specjalnymi zasłonami chroniącymi przechodniów przed np. spadającymi z góry elementami elewacji lub dachu.

Alejka obsadzona jest krzewami. Wzdłuż pasażu są już ustawione krzesła i ławki, a za nimi stalowe trejaże, stanowiące podpory dla pnączy.

Pozostałą część skweru, po obu stronach alejki, zapełnia efektowna roślinność - niestety z powodu rozbudowanej infrastruktury podziemnej, niemożliwe jest tam zasadzenie dużych drzew. Dlatego postawiono głównie na niższe rośliny, przede wszystkim kwitnące krzewy, sadzone w swobodnych grupach (takie jak: hortensja bukietowa, róża okrywowa Da Vinci oraz jaśminy). Ciekawy efekt dadzą na pewno w przyszłości szpalerowe nasadzenia trawy bambusowej, w połączeniu z czosnkiem olbrzymim. Zwieńczeniem kompozycji są trzy drzewa magnolii purpurowej, które już zakwitły!

Przypomnijmy, że założenie parku kieszonkowego na Turzynie jest jednym ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Koszt inwestycji - 548 tys. zł.