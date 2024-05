Prezes ZWiK Police odwołany. Decyzję podjęła rada nadzorcza

Radni żartowali z sytuacji.

- Wymagano od radnych, żeby tajemnica była zachowana bezterminowo. Nie wiem, czy do końca świata? Czy do śmierci radnego? To już kuriozum. Jak radny nie będzie radnym to tajemnica też go obowiązuje - żartował Jakub Drzazga, radny PiS.