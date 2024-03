Prace nadal stoją. Spór o S3 i S6 bez rozstrzygnięcia

- To nie jest prawda - mówi Ryszard Kaptur, prezes firmy Polbud-Pomorze, chodzi o tłumaczenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Szkoda, że do tej pory nie udało się porozmawiać bezpośrednio z GDDKiA.

Polbud-Pomorze jest liderem konsorcjum, które buduje odcinki dróg ekspresowych S3 i S6. 1 marca wykonawca przerwał prace. Zabiega o ponad 108 milionów złotych, to prognozowana przez niego kwota waloryzacji kontraktowej. Jednocześnie wystąpił o prawie 6,7 mln zł za konieczność przebudowy gazociągów na terenie inwestycji. Jak czytamy w informacji do GDDKiA, wykonawca na etapie przetargu nie wiedział o kolizji sieci w terenie. A można to było przewidzieć już w ofercie przetargowej.

Wykonawca potwierdza, że co do zasady GDDKiA terminowo reguluje wynagrodzenie objęte wystawionymi przez wykonawców fakturami.