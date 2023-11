Prace na placu Zwycięstwa aż do przyszłego roku? Jest propozycja wykonawcy

- Wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu jest aktualnie analizowany. Może to potrwać kilka,a nawet kilkanaście dni - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji

Już wiadomo, że zakończenie przebudowy Alei Wojska Polskiego i Placu Zwycięstwa odbędzie się w późniejszym terminie.

Wykonawcą prac jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA. Inwestycja obejmuje przebudowę śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego oraz przebudowę układu drogowo-torowego w rejonie Placu Zwycięstwa.

- Do dzisiaj nie udało się zrealizować programu naprawczego zieleni. Wykonawca nie jest w stanie pozyskać materiału szkółkarskiego w postaci krzewów i bylin o wymaganych w kontrakcie parametrach, które miały zostać posadzone w miejscu uschniętych roślin. Wydłużony jest ponadto czas dostaw materiałów budowlanych, bez których Wykonawca nie może zrealizować części prac montażowych. To m.in. wiaty do przystanku na Placu Zwycięstwa, jak również konstrukcje wsporcze pod sygnalizację świetlną, których produkcja została czasowa wstrzymana przez producenta. Jednocześnie w wyniku uzgodnień, zmieniony, jak i rozszerzony został zakres kontraktu. To m.in. montaż elementów organizacji ruchu w postaci dodatkowych słupków blokujących parkowanie na chodnikach, zmiana parametrów ławkodonic czy montaż tablic Systemu Informacji Pasażerskiej. Pierwotnie tablice miał wykonać ZDiTM, jednak brak środków w budżecie jednostki skutkował przeniesieniem tego zadania. Ich montaż odbędzie się w ramach prowadzonej inwestycji, dzięki czemu objęte one będą gwarancją od Wykonawcy robót - informuje Piotr Zieliński.