Powstanie Szczecińskie Centrum Biorecyklingu? Radni wstępnie poparli pomysł

Szczecińskie Centrum Biorecyklingu ma powstać przy ulicy Gdańskiej 16 w Szczecinie. Będą tam trafiły bioodpady ze Szczecina i okolicznych miejscowości. Instalację o wartości ok. 80 mln zł wybuduje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą Szczecin stworzy z firmą Remondis. Miasto, jako mniejszościowy udziałowiec (49 procent) Szczecińskiego Centrum Biorecyklingu wniesie do spółki grunt o wartości 4 mln zł, na którym powstanie instalacja. Pieniądze na inwestycje mają pochodzić ze źródeł zewnętrznych, głównie dotacji i kredytu. Obiekt ma być gotowy do 2026 r.

W poniedziałek szczegóły projektu poznali radni z komisji gospodarki komunalnej. Zanim jednogłośnie go poparli, mieli kilka pytań.

- A co, gdy na kompost nie będzie zbytu - pytał radny Roman Lewandowski.